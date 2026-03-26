Una corsa contro il tempo e un'unica priorità: salvare la vita di una bimba. A Catanzaro, nel traffico che paralizza le strade cittadine, una famiglia si è trovata improvvisamente ad affrontare un incubo: la loro bambina in crisi respiratoria, ogni respiro sempre più difficile, ogni secondo sempre più prezioso.

Nel caos delle auto ferme, i genitori hanno cercato disperatamente una via, mentre il traffico sembrava non lasciare scampo, ma in quel momento è accaduto qualcosa che ha cambia tutto.

Quattro poliziotti in servizio alle volanti della questura, Luca, Matteo, Giuseppe e Pasquale, hanno intercettato la scena e compreso immediatamente la gravità: non c’era un minuto da perdere, e con prontezza e sangue freddo, hanno organizzato una staffetta di emergenza con sirene accese, gesti decisi, un varco che si aperto tra le auto come una promessa.

L’auto con a bordo la bambina è stata prontamente scortata fino all’ospedale nel minor tempo possibile. Un tragitto che sembrava impossibile diventa una corsa di speranza.

Grazie a quell’intervento rapido e coordinato, la piccola è riuscita ad arrivare in tempo e ricevere le cure necessarie.

Una storia che mette in primo piano non solo il coraggio e la professionalità degli agenti, ma soprattutto la vita di una bambina che, in quei momenti, aveva bisogno di tutto e subito. Proteggere e servire significa anche questo: esserci quando conta davvero. E fare la differenza. Sempre.