Cagliari, lunedì ore 19.00, il campo è quello del CUS, nel quale si incontrano la squadra maschile casalinga dei giovanissimi con le coetanee del Cagliari Calcio, le ragazze dell'Under 17. Il mach si conclude con uno zero a zero ed un palo colpito al 15' dalle ragazze di Mister Andrea, ma il vero protagonista della serata è il terreno di gioco. Stasera è di quelli che meriterebbe un rinvio della partita, ma tantè, l'arbitro non sente ragioni e nonostante il fango, si gioca. Le piogge dei giorni scorsi hanno ridotto il campo ad un acquitrinio impraticabile, roba che manco i grandi campioni della serie A riuscirebbero nell'impresa di correre con queste condizioni.

Sulla carta i maschietti sono dunque avvantaggiati, la forza fisica conta. Ecco, la carta, solo quella, perchè nella realtà le ragazze corrono e lottano come leoni, o leonesse, ma questo solo per i politicamente corretti. Per gli altri leoni indomabili, passionali, grintose, per nulla in soggezione davanti all'avversario maschio. Corrono e si buttano nel fango senza timore. Non hanno paura di sporcarsi ne di rovinare il trucco, vogliono vincere, questo conta, nient'altro! Quando esco dal campo le mie sneakers sono da buttare, tanto è il fango che mi porto via, ma ne vale la pena. Lo spettaccolo che queste ragazze offrono stasera vale il prezzo di un paio di scarpe nuove.

Motivo in più per lanciare un appello al presidente Giulini: Facci sognare! Perchè, come ci dice Ligabue, "sono sempre i sogni a dare forma al mondo, sono sempre i sogni a fare la realtà". La Sardegna aspetta dunque il sogno di un Cagliari Calcio femminile che calpesti i campi di Juventus, Roma e Milan. Una prima squadra che oggi non c'è, ma che in queste ragazze si scorge già per un prossimo futuro. La prima pietra è stata posta, il primo gradino da cui partire. E si sa, chi inizia è già a metà dell'opera. E allora Presidente, venga a vederle le sue ragazze. Non se ne pentirà. Vedrà con i suoi occhi che si sono meritate sul campo un opportunità. Allenamento dopo allenamento, partita dopo partita, contrasto dopo contrasto. Fatica, sudore, fango, passione e determinazione. Questo conoscono le sue ragazze, le nostre ragazze. Si ricordi che il Cagliari non è la squadra di una città, ma di una intera isola. L'aspettiamo presidente.