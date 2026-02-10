Cresce l’attesa per l’atterraggio del primo volo diretto New York – Olbia all’aeroporto Costa Smeralda “Karim Aga Khan IV”, previsto il 21 maggio prossimo, che segnerà l’avvio del collegamento transatlantico operato da Delta Air Lines.

I biglietti sono già in vendita e le prenotazioni stanno già registrando numeri molto significativi sia per la tratta verso gli Stati Uniti sia per quella in arrivo in Sardegna, con percentuali di riempimento degli aeromobili che fanno ben sperare gestori e operatori turistici.

Il nuovo collegamento transatlantico, attivo da maggio a ottobre, prevede quattro frequenze settimanali con aeromobili Boeing 767 che collegheranno l’aeroporto di Olbia con lo scalo internazionale John F. Kennedy (JFK) di New York.

Si tratta di un risultato storico per la Sardegna: per la prima volta un vettore straniero inserisce l’isola nel proprio network di rotte dirette con gli Stati Uniti, un passo importante per il turismo internazionale e per l’economia territoriale.

Silvio Pippobello, amministratore delegato di Geasar e Sogeaal, società che gestiscono gli aeroporti di Olbia e Alghero, aveva definito il risultato “un grandissimo traguardo” per la Sardegna: “Delta ha dato fiducia al nostro progetto, frutto di due anni di lavoro con Regione, assessorato al turismo e operatori locali”.