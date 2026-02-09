Dopo la sbornia delle tre vittorie consecutive che hanno portato la squadra lontano dalla zona salvezza, il Cagliari torna sulla terra e viene sconfitto per 2-0 dalla Roma. Una sconfitta che naturalmente ci poteva stare alla vigilia, ma forse ci si aspettava una prova più gagliarda dei rossoblù, schiacciati nella propria metà campo praticamente fin da subito dai ragazzi di Gasperini.

A deciderla è una doppietta di Malen (anche se sul secondo gol potrebbe essere stato decisivo l'ultimo tocco di Dossena), ma i giallorossi avrebbero anche potuto vincere con uno scarto più ampio. Il Cagliari si è visto dalle parti di Svilar solo nel finale, troppo poco però per impensierire i padroni di casa che hanno meritatamente vinto. Pochi gli spunti positivi da portare dietro dalla sfida dell'Olimpo, una gara da archiviare al più presto.

Il prossimo appuntamento è la sfida casalinga contro il Lecce esattamente tra sette giorni alla Domus, una partita da affrontare con uno spirito diverso rispetto a quello mostrato stasera.