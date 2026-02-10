Paura nella notte ad Assemini, dove un incendio ha distrutto un’auto e un camper in sosta in via Porto Torres. L’allarme è scattato intorno alle 4.20 del mattino e sul posto sono intervenute due squadre dei Vigili del fuoco del Comando di Cagliari, con due mezzi e sette operatori.

All’arrivo dei Vigili del fuoco, le fiamme avevano già avvolto i veicoli parcheggiati. Le due squadre hanno delimitato l’area e avviato le operazioni di spegnimento, riuscendo a contenere il rogo ed evitare conseguenze peggiori per le abitazioni vicine.

Durante l’intervento, all’interno del camper sono stati individuati alcuni contenitori di Gpl, che sono stati messi immediatamente in sicurezza per scongiurare il rischio di esplosioni. Il tempestivo intervento ha evitato che l’incendio si propagasse agli edifici adiacenti.

Un’altra auto parcheggiata nelle vicinanze ha riportato lievi danni a causa del calore sprigionato dalle fiamme. Fortunatamente non si registrano persone coinvolte.

I Vigili del fuoco hanno completato le operazioni di messa in sicurezza dell’area e avviato gli accertamenti per chiarire le cause dell’incendio, che al momento restano da stabilire.