Controlli serrati contro lo spaccio e la microcriminalità a Cagliari: nella notte di sabato, nei pressi di via Pisano a Cagliari, i Baschi Verdi della Guardia di Finanza hanno arrestato un giovane trovato in possesso di diverse dosi di sostanze stupefacenti, grazie al fiuto dei cani antidroga in servizio presso il Comando provinciale.

Il fermo è avvenuto durante un posto di controllo su strada. A insospettire i militari è stata la segnalazione dell’unità cinofila: il cane ha indicato il giovane, che durante la perquisizione personale è stato trovato in possesso di circa 4,6 grammi di cocaina, 6,7 grammi di hashish e 14,1 grammi di marijuana.

Gli accertamenti sono poi proseguiti nell’abitazione del ragazzo, dove i finanzieri hanno rinvenuto altro stupefacente: oltre 64 grammi di marijuana e circa 2 grammi di hashish, insieme a materiale per il confezionamento delle dosi, un bilancino di precisione, 710 euro in contanti e due smartphone ritenuti utilizzati per l’attività di spaccio.

Il giovane è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Dopo le formalità di rito, l’Autorità giudiziaria ha disposto per lui la misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

L’operazione rientra nelle attività di controllo del territorio condotte dalla Compagnia Pronto Impiego di Cagliari, con il supporto dei Baschi Verdi e del servizio cinofilo, impegnati quotidianamente nel contrasto allo spaccio e nella prevenzione della diffusione delle droghe, soprattutto tra i più giovani.