Dopo un avvio di stagione in sordina l'esplosione improvvisa: appena ha messo piede in campo Samy Kilicsoy non è più uscito. L'attaccante turco si sta imponendo come una delle più grandi rivelazioni del calcio italiano.

Il Cagliari lo aveva preso in estate dal Besiktas in prestito con diritto di riscatto fissato a 12 milioni. Di lui si parlava già un gran bene in patria, ma la sfida del campionato italiano presentava non pochi ostacoli. Per il turco, tuttavia, il grande salto non sembra aver pesato.

In poco tempo ha conquistato il cuore dei tifosi, ma uno in particolare: Guido Angelozzi, il ds rossoblù che lo ha portato in Sardegna. Nel per partita della sfida contro la Roma ha speso parole importantissime per il classe '05: "Kilicsoy mi ricorda Gerd Müller. E' un 2005 che farà parlare tutta Europa", si è spinto ad affermare.

Alla domanda sul riscatto non ha esitato: "Come facciamo a non riscattarlo? Saremmo dei matti. Se continua a fare gol è un giocatore a 40 milioni", ha concluso.