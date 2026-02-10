Attimi di paura ieri sera sulla strada statale ex 131, nel territorio di Sestu, dove un’auto in transito ha improvvisamente preso fuoco poco prima delle 20. Il conducente, accortosi delle fiamme, è riuscito ad accostare e mettersi in salvo, allertando immediatamente i soccorsi.

Sul posto è intervenuta una squadra di pronto intervento dei Vigili del fuoco del Comando di Cagliari. Al loro arrivo il veicolo era già completamente avvolto dalle fiamme. L’area è stata messa in sicurezza e la carreggiata delimitata per consentire le operazioni di spegnimento.

L’intervento ha evitato che il rogo si propagasse alla vegetazione presente ai margini della strada, scongiurando conseguenze più gravi. Non si registrano feriti né persone coinvolte. I Vigili del fuoco hanno avviato gli accertamenti per chiarire le cause dell’incendio.