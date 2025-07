Nella tarda serata di ieri, durante un servizio di presidio del territorio in piazza del Carmine, a Cagliari, una pattuglia di agenti della polizia locale hanno tratto in arresto un cittadino gambiano di 25 anni. Il giovane sarebbe stato trovato in possesso di oltre 50 grammi di marijuana e 225 euro in contanti, ritenuti proventi dell’attività di spaccio.

Gli operatori della polizia locale avrebbero assistito a uno scambio fra venditore e acquirente. Alla vista degli agenti, l'acquirente sarebbe riuscito a dileguarsi, mentre l’attenzione degli investigatori si è concentrata sul presunto spacciatore, prontamente bloccato senza che lo stesso opponesse resistenza.

Il 25nne, secondo quanto riferito, trovato in possesso della sostanza stupefacente e della somma di denaro, è risultato irregolare sul territorio nazionale poiché in possesso di un permesso di soggiorno scaduto da diversi mesi.

Il giovane gambiano è stato accompagnato presso il gabinetto regionale della polizia scientifica della locale Questura per l'identificazione tramite i rilievi fotodattiloscopici.

Al termine degli accertamenti è stato tratto in arresto per spaccio di stupefacente e trasferito presso i locali del comando della polizia locale di Cagliari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, in attesa del giudizio direttissimo.