Paura a Oschiri per l’incendio che nella mattinata di ieri, sabato 23 maggio, ha minacciato abitazioni, il cimitero comunale e alcune strutture nella periferia sud-ovest del paese. Il rogo, sviluppatosi da un terreno privato, ha richiesto un imponente intervento di soccorso per evitare che le fiamme raggiungessero le case, mentre alcuni residenti hanno lasciato temporaneamente le proprie abitazioni per precauzione. Determinante il lavoro coordinato di Vigili del Fuoco, Corpo Forestale, barracelli, forze dell’ordine, operai comunali e volontari, che sono riusciti a contenere l’avanzata dell’incendio.

Dopo le ore di apprensione, il sindaco di Oschiri Roberto Carta ha diffuso un messaggio pubblico per esprimere vicinanza alla comunità e ringraziare tutti gli operatori impegnati nell’emergenza. "Esprimo un pensiero di vicinanza e attenzione per il grave episodio accaduto questa mattina, relativo a un incendio sviluppatosi da un terreno privato nella periferia sud-ovest del paese, che ha interessato un’area particolarmente delicata, costeggiando abitazioni civili, il cimitero comunale e il centro confezioni e recupero", scrive.

Il primo cittadino evidenzia la rapidità e l’efficacia della macchina dei soccorsi, intervenuta nonostante la campagna antincendio regionale non sia ancora entrata ufficialmente nel vivo: "Nonostante la campagna antincendio in Sardegna non sia stata ancora ufficialmente avviata, la risposta è stata immediata ed efficace. Desidero rivolgere un sincero ringraziamento ai Carabinieri di Oschiri, al Corpo Forestale di Oschiri, a Forestas Su Filigosu, ai Vigili del Fuoco, alla Compagnia Barracellare di Oschiri, agli operai comunali e ai tanti volontari intervenuti prontamente, che con professionalità, coordinamento e senso di responsabilità hanno consentito di contenere e spegnere il rogo, mettendo in sicurezza persone, abitazioni e strutture".

Carta ha poi spiegato di aver seguito personalmente le operazioni di coordinamento e monitoraggio dell’emergenza insieme alle sale operative competenti: "In qualità di autorità di pubblica sicurezza ho seguito le operazioni di allerta e coordinamento con le diverse sale operative dei Vigili del Fuoco, del Corpo Forestale e della Protezione Civile, monitorando l’evolversi della situazione".

Infine, il sindaco ha rivolto un appello ai cittadini: "Colgo inoltre l’occasione per richiamare tutti al massimo senso di responsabilità, chiedendo il rispetto delle prescrizioni antincendio previste dalle ordinanze comunali e regionali".