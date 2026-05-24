Fugge a un posto di blocco, investe un agente e viene rintracciato poche ore dopo: è finito in arresto un 21enne a Catania, protagonista di un episodio avvenuto nel quartiere Picanello durante un controllo della polizia locale.

Il giovane, alla guida di un motociclo e senza casco, non si sarebbe fermato all’alt degli agenti in via Cavaliere e, nel tentativo di sottrarsi al fermo, ha investito un operatore della polizia municipale, provocandogli traumi fortunatamente non gravi.

Dopo l’immediata fuga, le indagini dei vigili urbani — supportate dalle immagini dei sistemi di videosorveglianza — hanno permesso di ricostruire il percorso del mezzo e risalire all’identità del responsabile. Alcune ore più tardi, il 21enne, assistito dal proprio legale, si è presentato spontaneamente al comando della polizia locale, dove avrebbe ammesso le proprie responsabilità.

È stato quindi arrestato con le accuse di resistenza a pubblico ufficiale, fuga pericolosa e lesioni personali. Su disposizione dell’autorità giudiziaria è stato posto agli arresti domiciliari, mentre il motociclo è stato sequestrato.

In una nota, l’amministrazione comunale ha sottolineato la rapidità dell’intervento e il lavoro della polizia municipale, definendo l’episodio “un grave segnale di degrado civile e morale”, ma anche la conferma di un “cambio di passo” nell’azione di controllo del territorio. Il Comune ha inoltre espresso vicinanza all’agente ferito, augurandogli un rapido ritorno in servizio.