Dopo il fracasso della breve esperienza guidata dal tandem Maldini-Leonardo, la Nazionale riparte immediatamente con Roberto Mancini e Claudio Ranieri: la federazione ha ufficializzato il loro ingaggio rispettivamente nei ruoli di ct e dt. Una scelta che arriva all'indomani delle dimissioni di Maldini e Leonardo, che dopo aver corteggiato per giorni Guardiola, incassando il no, avevano deciso di puntare tutto su Andrea Pirlo, salvo poi vedersi fare muro dalla Federazione stessa. Uno smacco troppo grande per poter proseguire serenamente la collaborazione ai vertici della Nazionale.

Fra critiche e malumori gli Azzurri sono subito ripartiti con due nuove figure, e a queste potrebbe aggiungersene una terza. Lo conferma il presidente Giovanni Malagò: "Ci sarà una terza figura che verrà a bordo. Non iniziate a sparare nomi perché non ci arriverete". Fra le ipotesi spunta il nome di Gianfranco Zola; Malagò apre: "E' una di quelle persone che rientra nella lista dei candidati. Ma non c'è solo lui".

"Questa terza figura farà il dirigente delle squadre Nazionali, come in passato Riva e Buffon. Vorrei anche affidargli la supervisione e il coordinamento delle Nazionali giovanili", spiega in conclusione.