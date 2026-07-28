La Protezione Civile regionale ha diramato un nuovo bollettino di previsione di pericolo incendio per domani, mercoledì 29 luglio 2026.

Anche il territorio di Cagliari sarà interessato dal rischio, che rispetto ai giorni precedenti risulta però in diminuzione: è previsto infatti il codice giallo, corrispondente a una pericolosità media.

L'Amministrazione comunale di Cagliari invita tutte le cittadine e i cittadini a prestare la massima attenzione e adottare comportamenti responsabili per tutelare la propria sicurezza e della collettività, il patrimonio ambientale e paesaggistico.