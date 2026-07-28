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Non si fermano le fiamme in Sardegna, dove nel pomeriggio di oggi, martedì 28 luglio, un incendio è divampato nelle campagne di Macomer, precisamente in località Nuraghe Santa Barbara.
Per fronteggiare il rogo, è intervenuto immediatamente il Corpo Forestale con il supporto di due elicotteri provenienti dalle basi operative del Corpo forestale di Anela e Bosa.
Sul posto, a dirigere le operazioni, il Direttore delle operazioni di spegnimento (Dos) della Stazione forestale di Macomer, che ha provveduto a coordinare l’intervento delle squadre impegnate nell’emergenza.
Secondo le prime informazioni, l’incendio ha interessato una superficie a pascolo.
A causa della gravità della situazione, è stato assegnato un terzo elicottero biturbina AS332 Super Puma proveniente dalla base CFVA di Fenosu per ottimizzare tempi di intervento su un'area impervia e difficile da attraversare per i mezzi a terra.
A causa del muro di fumo, come riferiscono i Carabinieri, la Strada Statale 131 è stata chiusa al traffico al km 142+500.
Alle ore 16:15 chiufa al traffic la sola carreggiata dir.