Antonio Sanna è il nuovo presidente del GAL Distretto Rurale Barbagia Mandrolisai Gennargentu (GAL BMG). L'elezione è avvenuta all'unanimità nel corso dell'Assemblea ordinaria dei soci, riunita in seconda convocazione il 27 luglio 2026, segnando l'avvio di una nuova fase per la Fondazione che opera nello sviluppo delle aree rurali del territorio.

Assessore al Turismo, Eventi, Decoro Urbano e Immagine Istituzionale del Comune di Austis, Sanna prende il posto di Gian Cristian Melis, che ha lasciato l'incarico dopo il rinnovo dei consigli comunali avvenuto nel giugno scorso. Con la conclusione del mandato amministrativo è infatti venuto meno il requisito che ne aveva determinato la nomina quale rappresentante della componente pubblica del partenariato.

Nel suo primo intervento da presidente, Antonio Sanna ha indicato le priorità del nuovo mandato, ponendo l'accento sulla collaborazione tra gli enti e sulla continuità con il lavoro svolto negli ultimi anni: "Rappresento qui non solo Austis, ma la Comunità Montana Gennargentu Mandrolisai e l'Unione dei Comuni. Il GAL ha un valore strategico per lo sviluppo di questo territorio e intendo proseguire nel solco tracciato dal Consiglio uscente, valorizzandone il lavoro. La strada è quella della collaborazione: con i Distretti Rurali, con gli enti locali, con tutti gli attori del territorio".

L'assemblea, presieduta dalla vicepresidente Ilenia Vacca, si è svolta in un clima di piena condivisione tra i soci. Resta invariata la composizione del Consiglio di amministrazione, che oltre al nuovo presidente Antonio Sanna comprende la vicepresidente Ilenia Vacca, in rappresentanza del Comune di Ovodda, e i consiglieri della componente privata Franco Curreli, Valentina Carboni, Alessandro Zanda (Società Semplice Agricola Melafrau), Debora Costeri (Associazione di Promozione Turistica Pro Loco di Gavoi) e Valeria Corriga (Gruppo Folk Sorgono).

La Fondazione ha inoltre rivolto un ringraziamento al presidente uscente Gian Cristian Melis per il lavoro svolto nel corso del suo mandato. L'elezione di Sanna arriva in un momento particolarmente significativo per il GAL BMG. È infatti in corso il percorso di rimodulazione della Strategia di Sviluppo Locale e di definizione del Complemento di programmazione 2023-2027, avviato nel mese di luglio attraverso quattro incontri partecipativi organizzati nei comuni del territorio.

Costituito nel 2009, il GAL Distretto Rurale Barbagia Mandrolisai Gennargentu è una Fondazione di partecipazione che riunisce 22 soci pubblici e oltre 200 soci privati. L'ente opera nei 19 comuni della Barbagia, del Mandrolisai e del Gennargentu attraverso l'approccio LEADER, gestendo risorse comunitarie del FEASR e del FSE+ nell'ambito della programmazione 2023-2027.