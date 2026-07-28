Lo scorso maggio, un giovane era stato bloccato e rapinato in Piazza Martiri a Cagliari, Dopo essere stato minacciato con una pistola, alcuni malviventi lo avevano colpito al volto e derubato delle sue catenine d'oro.

I presunti autori del crimine sono stati identificati dalla Squadra mobile in un 35enne e un 29enne, attualmente agli arresti domiciliari. Le prove che li incriminano includono testimonianze oculari e filmati delle telecamere di sorveglianza nella zona.

La Polizia ha notificato loro l'ordinanza di custodia cautelare nella giornata di ieri, lunedì 27 luglio 2026.