Si è svolta durante la mattina di oggi, martedì 28 luglio 2026, la visita istituzionale da parte dell’assessora della Difesa dell’Ambiente della Regione Sardegna Rosanna Laconi presso il campo scuola "Anch'io sono la Protezione Civile", organizzato dall'Organizzazione di volontariato Prociv Augustus, nella località Is Olias.

Insieme a lei la Viceprefetta aggiunta di Cagliari Elsa Siracusa, il Comandante del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale Gianluca Cocco, il responsabile dell’ufficio AIB dell’Agenzia Forestas Marco Laconi, il Direttore generale della Protezione Civile della Regione Sardegna Mauro Merella e i Sindaci di Assemini, Mario Puddu, e di Capoterra, Beniamino Garau. Ad accoglierli è il Presidente della Prociv Augustus, e rappresentante del volontariato di Protezione Civile Emilio Garau. Le autorità hanno incontrato i volontari e i giovani partecipanti, seguendo da vicino le attività formative e i laboratori previsti dal programma del campo scuola.

L'iniziativa si inserisce nell'ambito del progetto promosso dal Dipartimento della Protezione Civile, con l'obiettivo di avvicinare le nuove generazioni al Sistema nazionale di Protezione civile, diffondere la cultura della prevenzione e promuovere i valori della cittadinanza attiva, della solidarietà e del volontariato.

Durante la settimana, i giovani hanno partecipato attivamente a workshop, esercitazioni pratiche e laboratori, interagendo quotidianamente con il personale delle varie divisioni del Sistema regionale di Protezione Civile e della Direzione generale della Protezione Civile della Regione Sardegna. Questo percorso coinvolgente ha offerto loro l'opportunità di apprezzare da vicino il lavoro quotidiano svolto dai professionisti impegnati nella sicurezza delle comunità, approfondendo argomenti legati alla salvaguardia dell'ambiente, alla gestione delle emergenze e alla prevenzione dei rischi.

Durante la visita, è stato sottolineato l'importante ruolo dei campi scuola come strumenti educativi per sensibilizzare alla prevenzione, fornendo ai giovani competenze, senso di responsabilità e attenzione per il proprio territorio. Questa iniziativa contribuisce alla formazione di cittadini sempre più consapevoli dei temi legati alla sicurezza e alla protezione civile.

L'assessora della Difesa dell'Ambiente, Rosanna Laconi, ha sottolineato che “la cultura della prevenzione si costruisce fin da piccoli. Esperienze come questa permettono ai ragazzi di imparare divertendosi, sviluppando senso civico, responsabilità e rispetto per il territorio. Investire nella formazione delle nuove generazioni significa costruire comunità più preparate e resilienti”.

Il Direttore generale della Protezione Civile della Regione Sardegna, Mauro Merella, ha evidenziato come “i campi scuola rappresentino uno dei migliori strumenti per diffondere la cultura della Protezione civile tra i giovani. Un percorso che la Regione intende rafforzare ulteriormente con la futura Scuola regionale di Protezione Civile, che sarà un punto di riferimento per la formazione di volontari, operatori e cittadini, contribuendo a rendere sempre più preparato il nostro sistema regionale”.

Il Comandante del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, Gianluca Cocco, ha ricordato che “educare i cittadini, fin dalla più giovane età, significa investire anche nella prevenzione degli incendi boschivi. Conoscere il territorio, rispettare l'ambiente e adottare comportamenti corretti sono strumenti fondamentali per tutelare il patrimonio naturale della Sardegna”.

Il Presidente della Prociv Augustus, Emilio Garau, ha espresso soddisfazione per l'entusiasmo dimostrato dai ragazzi durante tutte le attività della settimana: “vedere i giovani partecipare con curiosità e interesse alle esercitazioni, ai laboratori e agli incontri con le Strutture operative è il risultato più importante. È così che si seminano la cultura della prevenzione e i valori della solidarietà e del volontariato, grazie anche alla collaborazione di tutte le istituzioni e degli operatori che hanno reso possibile questa esperienza”.

Durante la mattina, il Capo dell'Ufficio AIB di Forestas ha spiegato ai giovani la struttura dell'Agenzia e il ruolo cruciale svolto dal personale nella battaglia quotidiana contro gli incendi boschivi. Un'attenzione particolare è stata riservata alla rete di vedette sparse in tutto il territorio regionale, essenziali per individuare precocemente i roghi e garantire interventi rapidi a difesa del patrimonio naturale della Sardegna.

Nel corso della visita, alcuni membri del modulo francese del programma Prepositioned Ground Forest Firefighting Teams hanno salutato i presenti. Questo gruppo, nell'ambito del Meccanismo Unionale di Protezione Civile, supporta l'operazione antincendio boschivo nella Regione Sardegna, confermando così il ruolo chiave dell'Isola nella cooperazione europea per prevenire e combattere gli incendi boschivi.

Alla fine della visita, è stato espresso un sentito ringraziamento ai volontari della Protezione Civile che partecipano al campo scuola. Ogni anno, con impegno e passione, contribuiscono a diffondere tra i giovani la cultura della prevenzione, della responsabilità e della cittadinanza consapevole.