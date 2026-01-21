PHOTO
Due graditi ritorni in casa Cagliari: Ibrahim Sulemana e Alberto Dossena hanno firmato fino al termine della stagione coi rossoblù. Il centrocampista arriva dall'Atalanta, il difensore dal Como.
Il comunicato del club su Sulemana: "Il Cagliari Calcio è lieto di annunciare l'acquisizione del diritto alle prestazioni sportive di Ibrahim Sulemana che si trasferisce dall'Atalanta Bc con la formula del prestito - sino al termine della stagione sportiva 2025/26 - con diritto di riscatto".
E su Dossena: "Il Cagliari Calcio è lieto di annunciare l'acquisizione del diritto alle prestazioni sportive di Alberto Dossena che si trasferisce dal Como 1907 con la formula del prestito sino al termine della stagione sportiva 2025/26".
Il classe 2003 torna in Sardegna dopo la stagione 2023/24 in cui collezionò 24 presenze e 2 gol, per il classe '98 invece 64 presenze e 3 gol dal 2022 al 2024.