Un vagone della metropolitana leggera è deragliato questa mattina a Monserrato, nella città metropolitana di Cagliari. Fortunatamente non si registrano feriti, ma la circolazione è stata interrotta e la riapertura della tratta è prevista intorno alle 13.

L’episodio si è verificato poco dopo le 7, mentre il convoglio stava percorrendo via Virginia. Dopo il passaggio su uno scambio, nel punto in cui la linea si riduce a binario unico, il primo carrello è uscito dai binari. Un forte rumore ha attirato l’attenzione dei residenti della zona e dell’unico passeggero presente a bordo, subito dopo il mezzo si è arrestato.

Sul posto sono intervenuti rapidamente gli agenti della polizia locale e i tecnici dell’Arst, l’azienda regionale dei trasporti che gestisce il servizio ferroviario, impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza e nel ripristino della linea.

L’Arst ha avviato un’indagine interna per chiarire con esattezza cause e dinamica dell’incidente. Il direttore d’esercizio sta svolgendo tutte le verifiche necessarie e, dai primi accertamenti, il problema sarebbe riconducibile a un guasto tecnico allo scambio. Viene escluso qualsiasi collegamento con le condizioni meteo. In quel tratto la metropolitana procede a velocità molto ridotta, circa 5 chilometri orari, circostanza che ha evitato conseguenze alle persone.

Per consentire gli interventi, la polizia locale ha disposto la chiusura parziale di via Virginia. Nel frattempo l’Arst ha sospeso temporaneamente la tratta Vesalio-San Gottardo, che dovrebbe tornare operativa nelle prossime ore.