Una tragedia improvvisa ha colpito la comunità di Preganziol. Vania Vettorazzo, studentessa di 21 anni, è morta dopo aver accusato un malore mentre si allenava in palestra, durante una lezione di pilates.

La giovane si è sentita male all’interno della struttura sportiva ed è stata immediatamente soccorsa. Trasportata in ambulanza all’Ospedale di Treviso, i medici hanno tentato a lungo le manovre di rianimazione, ma per la ragazza non c’è stato nulla da fare: il decesso sarebbe avvenuto a causa di un arresto cardiaco.

Secondo quanto riferito dal titolare della palestra, ascoltato nelle ore successive, la 21enne era molto affaticata ma ancora cosciente al momento del trasferimento in ospedale. Le sue condizioni, tuttavia, sono precipitate poco dopo l’arrivo al pronto soccorso.

Per chiarire con precisione le cause della morte, i sanitari hanno disposto un riscontro diagnostico, un accertamento di natura tecnica che, a differenza dell’autopsia, viene effettuato all’interno della struttura sanitaria e non ha finalità giudiziarie. L’esame servirà a comprendere se vi fossero patologie pregresse o altre condizioni che possano aver contribuito al tragico evento.

La notizia ha suscitato profondo cordoglio tra familiari, amici e conoscenti della giovane, scomparsa a un’età così precoce.