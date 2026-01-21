Il Centro Funzionale Decentrato di Protezione Civile ha emesso un avviso di allerta valido dalle ore 14:00 del 21 gennaio fino alle 23:59 del 22 gennaio 2026. La criticità riguarda diverse zone dell’isola: codice giallo (criticità ordinaria) per rischio idrogeologico nelle aree di allerta Iglesiente e Tirso, codice giallo anche per rischio idraulico e idrogeologico nel Campidano, mentre nelle zone di allerta Flumendosa Flumineddu e Gallura scatta un codice arancio (criticità moderata) per rischio idraulico e giallo per rischio idrogeologico.

L’allerta si basa sull’avviso di avverse condizioni meteorologiche prot. n. 1604 del 17 gennaio 2026. Tutti i documenti ufficiali e aggiornamenti sono consultabili sul sito della Regione Sardegna.

La Protezione Civile raccomanda alla popolazione massima prudenza: in caso di temporali è consigliabile restare nelle proprie abitazioni, spostarsi ai piani superiori se si è in seminterrati o al piano terra, limitare gli spostamenti in auto ai soli casi di urgenza e seguire le indicazioni delle strutture territoriali. È vietato attraversare torrenti in piena, sostare vicino a ponti o argini e transitare nei sottopassi. La collaborazione di tutti è fondamentale per prevenire incidenti e garantire la sicurezza durante il peggioramento meteorologico.