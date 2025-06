Il Cagliari Calcio ha scelto Fabio Pisacane come nuovo allenatore dei rossoblu per la stagione 2025-26. Si aspetta solo l'ufficialitá. Dopo l'incontro di ieri con Vanoli il presidente Tommaso Giulini ha deciso la promozione in prima squadra del mister della Primavera.

Pisacane aveva allenato il Cagliari due stagioni fa solo nella partita di passaggio tra Liverani e Ranieri. A questo punto però è in bilico la posizione del diesse Bonato che aveva invece sostenuto, pur senza avere nulla contro Pisacane, la necessità che il Cagliari fosse guidato da un allenatore collaudato, proprio come Vanoli. Bonato, che ha un altro anno di contratto: potrebbe continuare per la prossima stagione oppure trovare un accordo con il club per una separazione consensuale.

Pisacane è reduce dalla vittoria della Coppa Italia Primavera con il Cagliari che lo scorso aprile ha battuto il Milan per 3-0 nella finale giocata all'Arena Civica 'Gianni Brera' di Milano.

La Serie A 2025/26 del Cagliari partirà dall’Unipol Domus: la prima gara dei rossoblu, in programma tra il 23 e il 24 agosto, sarà contro la Fiorentina, poi la trasferta di Napoli. A seguire nuovo match casalingo contro il Parma.