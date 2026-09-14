Si chiude con un esito negativo la vicenda legata ai test tossicologici di Daniel Maldini, coinvolto ieri mattina, domenica 13 settembre 2026, in un incidente stradale a Milano. Il calciatore del Cagliari, figlio di Paolo Maldini, era stato sottoposto agli accertamenti dopo il sinistro avvenuto in via Caracciolo, che aveva coinvolto altre cinque persone, tutte rimaste ferite lievemente.

Dopo l'incidente, Maldini era stato trasportato in ospedale per gli accertamenti. Il suo legale, Danilo Buongiorno, aveva fatto sapere che il giocatore era stato dimesso e stava bene: "Dopo un breve accertamento in codice azzurro presso il pronto soccorso Daniel è stato immediatamente dimesso ed è rientrato alla propria abitazione e si trova in buone condizioni di salute". "Daniel sta bene e non ha subito alcun tipo di lesione tantomeno grave", aveva precisato l'avvocato.

Nel corso della giornata erano poi arrivati gli aggiornamenti relativi agli accertamenti. Il calciatore era risultato positivo all'etilometro, con un tasso di alcolemia di 0,91 mg/l al primo tentativo e di 0,89 mg/l al secondo. Da qui il ritiro della patente e l'attesa per gli esami tossicologici effettuati in ospedale.

Questa mattina era arrivata anche la notizia di una presunta positività al pretest per l'assunzione di sostanze stupefacenti, con la precisazione che sarebbe stato necessario attendere gli esami definitivi sul sangue per una conferma.

IL CAGLIARI CALCIO: "TEST CON ESITO NEGATIVO"

Arrivata oggi, lunedì 14 settembre, la posizione ufficiale del Cagliari Calcio, che chiarisce l'esito degli accertamenti:

"Il Cagliari Calcio comunica che il calciatore Daniel Maldini, a seguito delle notizie emerse a mezzo stampa nelle ultime ore, è stato sottoposto a controlli tossicologici. Tutti i test effettuati hanno dato esito negativo.

Il calciatore sarà regolarmente presente in gruppo oggi pomeriggio alla ripresa degli allenamenti in vista dei prossimi impegni della squadra".

L'esito negativo dei test tossicologici chiarisce dunque uno degli aspetti emersi nelle ore successive all'incidente. Maldini sarà regolarmente a disposizione del Cagliari alla ripresa degli allenamenti prevista per oggi pomeriggio.