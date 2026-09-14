Volevano probabilmente osservare da vicino i fenicotteri, ma la passeggiata si è trasformata in una piccola disavventura.

Secondo le testimonianze raccolte, due donne, con ogni probabilità turiste, romane, avrebbero chiesto indicazioni su dove poter vedere i fenicotteri all’interno dell’area di Molentargius, a Quartu.

Le due si sono però addentrate troppo nelle saline, finendo in una zona fangosa dalla quale non sono più riuscite a uscire autonomamente. Il fango le ha bloccate fino alla cinta, rendendo necessario l’intervento dei soccorsi.

Sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco e la Polizia Locale. Le operazioni di recupero non sono state semplici: per raggiungere le due donne sono state utilizzate delle scale, così da consentire loro di uscire dalla zona più insidiosa.

Alla fine entrambe sono state liberate e messe in sicurezza. Un po’ spaventate per quanto accaduto, starebbero comunque bene.

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