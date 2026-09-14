A Olbia il viaggio verso la penisola si è fermato al porto. Decine di cittadini nordafricani ospitati al Cas di Monastir sono rimasti bloccati alla stazione marittima dell’Isola Bianca, dopo che nella serata di sabato 12 settembre è stato loro negato l’imbarco sui traghetti diretti a Livorno e Civitavecchia.

All’origine dello stop ci sarebbero problemi nella lettura e nella verifica dei documenti rilasciati dal centro di accoglienza cagliaritano, che avrebbero presentato alcune inesattezze.

La notte è trascorsa nuovamente nello scalo olbiese: diversi componenti del gruppo hanno dormito all’interno della stazione marittima, mentre altri hanno cercato sistemazioni di fortuna nelle aree verdi e nei prati circostanti. Alcuni si sono invece spostati verso il centro di Olbia, in attesa che la situazione venga sbloccata.

Il gruppo attende ora l'intervento della Prefettura, chiamata a risolvere le criticità burocratiche e a concedere il nulla osta necessario per la partenza.

L'obiettivo, per tutti, resta quello di lasciare la Sardegna: alcuni sono diretti verso diverse città della penisola, mentre altri intendono proseguire il viaggio verso l'estero.