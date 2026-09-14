Una grande festa di famiglia ha celebrato i 100 anni di Antonina Melis, nata a Cagliari il 10 settembre 1926. Attorno a lei si sono riuniti figli, nipoti, pronipoti e trisnipoti per condividere un momento speciale fatto di affetto, ricordi e fotografie.

In occasione del compleanno, anche l'Amministrazione comunale ha voluto rendere omaggio alla concittadina centenaria. A nome del sindaco Massimo Zedda e della città, il presidente del Consiglio comunale Marco Benucci ha consegnato ad Antonina Melis una medaglia ricordo.

“È una gioia poter festeggiare un traguardo così importante e portare ad Antonina e alla sua famiglia il saluto e l’affetto di tutta la sua città natale”, ha detto Benucci.

Casalinga, Antonina Melis ha condiviso la sua vita con il marito Efisio, custode in un asilo. Insieme hanno cresciuto 13 figli, costruendo una famiglia che negli anni si è allargata fino a contare oltre 40 nipoti, 25 pronipoti e 2 trisnipoti.