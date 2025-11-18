Un'altra batosta per la Nazionale italiana nell'ultima sfida di qualificazione al Mondiale 2026, contro la Norvegia. Nonostante il passaggio diretto fosse già compromesso, in virtù proprio della sconfitta alla prima sfida contro la compagine nordica, gli Azzurri puntavano a terminare in crescendo.

Ma a San Siro è arrivata un'altra batosta contro Haaland e compagni: dopo il vantaggio firmato Pio Esposito, nella ripresa gli avversari hanno travolto i padroni di casa, con il risultato complessivo di 1-4. Pioggia di critiche, inevitabilmente, dopo il match. L'Italia dovrà adesso affrontare gli spareggi, e rischia di non partecipare al terzo Mondiale consecutivo.

Fortemente critico contro alcuni giocatori anche Antonio Cassano. "La gente non ha capito che ormai dobbiamo temere anche squadre come Bosnia e Macedonia. In Italia facciamo passare per fenomeni gente come Bastoni, Barella, Locatelli, Dimarco...".

Per l'ex fantasista, oggi opinionista nel canale YouTube "Viva el Football", la Nazionale può vantare un unico fuoriclasse: Gigio Donnarumma. Per gli altri la stima pare poca, compreso il centrocampista sardo, nei cui confronti non è la prima volta che esprime severe critiche. Certo è che Barella e compagni sono chiamati a dare risposte concrete nei prossimi mesi, ed evitare la terza esclusione mondiale consecutiva.