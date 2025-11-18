Un incidente stradale tra un’auto e uno scuolabus si è verificato questo pomeriggio, intorno alle 15, a Sesto al Reghena (Pordenone). Lo scontro è avvenuto all’incrocio tra via Circonvallazione e viale degli Olmi, e ha causato il ribaltamento del pulmann in un fosso.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri del nucleo radiomobile di Pordenone e i Vigili del fuoco. I due mezzi coinvolti sono stati posti sotto sequestro, mentre sono in corso gli accertamenti per stabilire le cause dell’incidente.

Secondo una prima ricostruzione, lo scontro avrebbe coinvolto una Mercedes Classe C, guidata da una donna di 64 anni, e un pullman adibito a scuolabus, condotto da un uomo di 61 anni, con a bordo circa 14 studenti adolescenti.

I conducenti di entrambi i mezzi sono stati trasportati in ospedale, feriti ma non in pericolo di vita. Tra i ragazzi a bordo, una sola studentessa ha necessitato del ricovero in codice giallo presso il pronto soccorso di Udine.