Gli agenti del Corpo forestale della Stazione di Luogosanto hanno posto sotto sequestro un cantiere edilizio abusivo sul mare in località Portobello di Gallura, nel Comune di Aglientu, su disposizione del procuratore della Repubblica di Tempio Pausania, Gregorio Capasso.
L’operazione rientra nelle attività di controllo del territorio finalizzate alla prevenzione e repressione delle violazioni in materia urbanistico-edilizia e ambientale.
Il sequestro preventivo riguarda una villa con piscina in fase di ricostruzione, realizzata all’interno di un’area particolarmente sensibile, sottoposta a vincolo paesaggistico e idrogeologico, e a pochi metri dalla battigia.
I lavori di ristrutturazione erano stati avviati senza alcun titolo abilitativo, configurando quindi una chiara violazione della normativa vigente.