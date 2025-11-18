Sono in corso a Cagliari le ricerche di una donna di 50 anni, scomparsa questa mattina nella zona di Calamosca.

Secondo quanto ricostruito, avrebbe parcheggiato l’auto vicino a Le Terrazze e si sarebbe allontanata a piedi per una passeggiata. Da allora, non si hanno più sue notizie. A dare l’allarme è stato nel pomeriggio il compagno, preoccupato per il mancato rientro della donna.

Subito sono scattate le operazioni di ricerca coordinate dal Soccorso alpino, con l’ausilio della Guardia Costiera di Cagliari e dei Vigili del fuoco, che hanno impiegato anche i sommozzatori per ispezionare la costa e le aree circostanti.