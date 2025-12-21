PHOTO
Scende in campo il Cagliari nello scontro diretto contro il Pisa. Per la sfida casalinga Pisacane ritrova Mina, che trova posto al centro della difesa insieme a Rodriguez, quest'ultimo promosso dal tecnico rossoblù. Ma in attacco perde anche Borrelli, sarà così esordio da titolare per Kiliksoy.
Le formazioni
Cagliari: Caprile, Palestra, Mina, Rodriguez, Obert, Adopo, Deiola, Folorunsho, Gaetano, Kilicsoy, Esposito.
Pisa: Semper, Caracciolo, Canestrelli, Bonfanti, Tourè, Aebischer, Piccinini, Hojholt, Angori, Tramoni, Meister.