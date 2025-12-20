Giornata di festa ad Alghero per i cent’anni della signora Giovannangela Lorettu. Oggi, 20 dicembre 2025, la neo centenaria ha ricevuto gli auguri ufficiali del sindaco Raimondo Cacciotto e del presidente del Consiglio comunale Mimmo Pirisi, che hanno voluto renderle omaggio a nome dell’amministrazione cittadina.

Circondata dall’affetto della sua famiglia, la signora Giovannangela ha celebrato l’importante traguardo insieme ai tre figli, ai quattro nipoti e a un pronipote, condividendo il momento con le persone a lei più care. Nata ad Alghero il 16 dicembre 1925, ha vissuto tutta la sua vita in città ed è rimasta vedova nel 1991.

Nel corso della visita istituzionale, il sindaco e il presidente del Consiglio comunale hanno consegnato alla festeggiata un mazzo di fiori e una pergamena come segno di stima e vicinanza da parte dell’amministrazione comunale, un gesto simbolico per celebrare un secolo di vita e di memoria che rappresenta un patrimonio prezioso per l’intera comunità algherese.