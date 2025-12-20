Tragedia a Ronago, frazione di 1.600 abitanti nel Comune di Uggiano, in provincia di Como, dove i cadaveri di un uomo e di una donna sono stati rinvenuti all’interno di un’abitazione privata.

Secondo le prime informazioni, potrebbe trattarsi di un caso di omicidio-suicidio, ma i rilievi dei carabinieri, attualmente sul posto, sono ancora in corso per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto.

A dare l’allarme sarebbe stato il figlio dell’uomo, che ha scoperto la tragedia. Le vittime erano marito e moglie, entrambi over settanta; la donna era la seconda moglie dell’uomo e di origine straniera.

Le autorità stanno proseguendo le indagini per ricostruire le ultime ore di vita della coppia e capire le circostanze che hanno portato al drammatico epilogo.