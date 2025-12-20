Nel fine settimana dal 19 al 21 dicembre il servizio di continuità assistenziale sarà garantito in Ogliastra con diversi presidi operativi sul territorio. A Lanusei è stato reso noto il calendario dei turni delle guardie mediche, che assicureranno l’assistenza ai cittadini nelle giornate di venerdì, sabato e domenica.

I punti di continuità assistenziale di Bari Sardo, Baunei, Gairo, Perdasdefogu, Talana e Tertenia saranno pienamente operativi dalle ore 20 di venerdì 19 dicembre 2025 fino alle ore 8 di lunedì 22 dicembre 2025, senza interruzioni.

La sede di Ilbono sarà invece attiva dalle ore 20 di venerdì 19 dicembre alle ore 8 di sabato 20 dicembre e, dopo una breve sospensione, dalle ore 10 dello stesso giorno fino alle ore 20 di domenica 21 dicembre.

A Jerzu il servizio sarà assicurato dalle ore 20 di venerdì 19 dicembre alle ore 8 di sabato 20 dicembre e riprenderà dalle ore 20 di sabato fino alle ore 8 di lunedì 22 dicembre.

Per quanto riguarda Seui, la guardia medica sarà operativa dalle ore 20 di venerdì 19 dicembre alle ore 8 di sabato 20 dicembre, quindi dalle ore 10 di sabato fino alle ore 8 di domenica 21 dicembre. Il servizio riprenderà poi dalle ore 20 di domenica fino alle ore 8 di lunedì 22 dicembre.

La sede di Tortolì garantirà l’assistenza dalle ore 20 di venerdì 19 dicembre alle ore 8 di sabato 20 dicembre e successivamente dalle ore 10 di sabato alle ore 8 di domenica 21 dicembre, con riapertura dalle ore 20 di domenica alle ore 8 di lunedì.

Stessi orari anche per Villagrande Strisaili, con operatività dalle ore 20 di venerdì alle ore 8 di sabato, poi dalle ore 10 di sabato alle ore 8 di domenica e infine dalle ore 20 di domenica alle ore 8 di lunedì 22 dicembre.

Per richiedere assistenza sanitaria è possibile contattare il Numero europeo armonizzato 116 117: un operatore della Centrale regionale metterà in contatto il cittadino con il medico della postazione più vicina o, se necessario, con il servizio di emergenza urgenza 118.