Intervento di soccorso nel pomeriggio di oggi, 20 dicembre, nelle campagne di Oliena. Poco dopo le 16 una squadra dei vigili del fuoco della 1A, in assetto SAF, è stata attivata su richiesta della centrale operativa del 118 per prestare aiuto a una donna rimasta ferita dopo una caduta accidentale.

L’incidente è avvenuto mentre la donna era impegnata nella raccolta di funghi in località “perda longa”, dove è caduta in modo violento rendendo necessario l’intervento dei soccorsi. Raggiunta l’area, il personale del Comando provinciale di Nuoro ha operato in sinergia con l’equipaggio dell’elisoccorso, fornendo supporto nelle fasi di messa in sicurezza e stabilizzazione della paziente.

Una volta concluse le operazioni sul posto, la donna è stata trasferita in ospedale a bordo dell’elicottero. Alle attività di soccorso hanno partecipato anche due operatori del Soccorso alpino della Guardia di finanza (SAGF), che hanno collaborato con le altre squadre presenti per garantire il buon esito dell’intervento.