Dopo un fine settimana di attesa, l’Italia si prepara a un deciso peggioramento delle condizioni meteo proprio a ridosso del Natale. In arrivo un ciclone invernale che porterà maltempo diffuso e neve anche a quote di collina. A confermarlo è Lorenzo Tedici, meteorologo de iLMeteo.it, che annuncia un cambio di scenario a partire da domenica sera, con precipitazioni anche nevose fino alle alte colline nel corso della settimana natalizia.

Nelle prossime ore, prima dell’affondo invernale atteso da domenica, sono ancora previste piogge a tratti intense di origine nordafricana sulle regioni dell’estremo Sud. Sabato 20 dicembre le precipitazioni interesseranno soprattutto il Sud e, a fasi alterne, il Nord-Ovest; sul resto del Paese il tempo sarà più stabile, con schiarite in montagna, nebbie in Pianura Padana e qualche nube sparsa altrove.

Domenica 21 dicembre alle 16:03 cadrà anche il Solstizio d’inverno, il momento in cui il Sole raggiunge il punto più basso sull’orizzonte prima di tornare gradualmente a salire, allungando le giornate. Ma l’aumento delle ore di luce non coinciderà con un miglioramento del tempo. “Purtroppo, insieme all'allungamento delle giornate avremo anche un peggioramento del tempo, con un diffuso calo delle temperature e precipitazioni frequenti durante la settimana natalizia”, afferma Tedici.

Lunedì sono attese piogge anche sulla fascia tirrenica e in Sardegna. Martedì 23 il maltempo si estenderà da Nord a Sud, con Sardegna e Puglia tra le regioni più colpite e neve oltre i 900-1000 metri. Alla Vigilia il ciclone nord atlantico, approfonditosi sul Mar Tirreno, porterà nuove precipitazioni al Centro-Sud. Per il giorno di Natale sono previste condizioni ancora instabili, soprattutto sulle regioni adriatiche, accompagnate da venti forti su tutta la Penisola.