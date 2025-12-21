Il Cagliari prepara la sfida delle 12:30 contro il Pisa con qualche nodo ancora da sciogliere, soprattutto sul fronte offensivo. Mister Fabio Pisacane monitora con attenzione le condizioni di Borrelli, alle prese con un fastidio alla caviglia accusato nell’ultima trasferta di Bergamo. L’attaccante sta provando a recuperare in extremis, ma lo staff tecnico tiene in preallarme Gaetano, pronto a supportare Esposito nel caso in cui il forfait diventasse inevitabile.

A centrocampo resta apertissimo il ballottaggio tra Adopo e Prati, un duello che accompagnerà la vigilia fino all’ultimo allenamento utile. In difesa, invece, arrivano segnali incoraggianti: Mina è tornato ad allenarsi in gruppo e potrebbe ritrovare una maglia da titolare, dando esperienza e fisicità al reparto arretrato.

Sul fronte toscano, Gilardino deve fare i conti con l’assenza pesante di Nzola, fermato dalla squalifica in campionato e contemporaneamente impegnato in Coppa d’Africa. In avanti, dunque, spazio a Meister come riferimento offensivo, mentre resta da sciogliere il dubbio tra Moreo e Tramoni per il ruolo di seconda punta. In mezzo al campo è atteso il ritorno dal primo minuto di Marin, con Leris confermato sulla corsia sinistra. In difesa, fiducia rinnovata a Calabresi, ormai punto fermo dello schieramento nerazzurro.

Probabili formazioni

CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Zappa, Mina, Luperto; Palestra, Adopo, Deiola, Folorunsho, Obert; Gaetano, Esposito.

PISA (3-5-2): Semper; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli; Tourè, Marin, Aebischer, Vural, Leris; Moreo, Meister.