"Oggi Ozieri ha celebrato il mito uomo-campione Gigi Riva". Così il sindaco di Ozieri, Marco Peralta, dopo l'inaugurazione del murale dedicato alla leggenda del Cagliari. "Forse non tutti si aspettavano questo successo e questa commozione, ma oggi Ozieri si è fatta onore rendendo omaggio alla bandiera sportiva (e non solo) della Sardegna", aggiunge il primo cittadino.

Grazie al Gruppo “Cagliaritani Ozieresi”, ai vari sponsor e privati che hanno contribuito alla realizzazione di questa iniziativa, alla presenza del figlio Nicola, del portiere sardo Salvatore Sirigu, dell’ex calciatore del Cagliari Antonio Langella, che hanno onorato Riva ed Ozieri della loro presenza, è stato svelato il murale dedicato al campione che ci ha recentemente lasciato", scrive Peralta.

"L’autore Mauro Patta ha voluto rappresentare il nostro Campione sia nelle vesti di calciatore che in quella di persona già matura, in un simbolico ritratto di uomo che è stato fedele per tutta la vita alla Sardegna ed ai sardi. Ozieri e tutta l’Isola saranno eternamente grati a chi ha difeso sempre e comunque il suo nome, rappresentando il riscatto sportivo e sociale di un’intera comunità", conclude.