Con la forza di chi ha affrontato mille battaglie sul parquet e la fragilità di un momento che segna la vita, Achille Polonara ha scelto di mostrarsi senza filtri. Alla vigilia del trapianto di midollo osseo a cui dovrà sottoporsi dopo la diagnosi di leucemia mieloide, il cestista della Nazionale e della Dinamo Sassari ha affidato ai social un videomessaggio carico di speranza.

“Guarirò, lo devo a mia moglie e ai miei figli. Sto combattendo per loro”, ha detto, ringraziando tutti per l’affetto ricevuto in queste settimane difficili. Dopo un ciclo di terapie a Valencia, Polonara è ora pronto a compiere il passo più delicato del suo percorso di cura: “Grazie per tutto il supporto e l’amore che mi mostrate. Sono pronto per il trapianto, non vedo l’ora di iniziare questo percorso. Ci vediamo presto in campo”.

Le sue parole hanno emozionato il mondo della pallacanestro e non solo. Centinaia i messaggi di incoraggiamento arrivati da compagni, avversari e tifosi di tutta Europa.