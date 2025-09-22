Il Consiglio comunale di Sassari ha dato il via libera a una mozione di solidarietà e sostegno alla missione della Global Sumud Flottilla. Il documento, presentato dal Movimento 5 stelle e approvato con i soli voti della maggioranza, impegna l’amministrazione cittadina a farsi portavoce presso il Governo per garantire tutele e sicurezza ai partecipanti italiani.

“In un contesto di crescente mobilitazione, la Global Sumud Flottilla, rappresenta un segnale di speranza e determinazione che va sostenuto, a dimostrazione che la popolazione italiana non intende essere complice di tali atrocità”, ha dichiarato la capogruppo del M5s, Noemi Piga, prima firmataria del testo. La mozione è stata sottoscritta anche da Pd, Avs, Orizzonte Comune, Sassari progressista e solidale e dal gruppo Costituente per Sassari.

Il provvedimento prevede che il sindaco solleciti l’esecutivo nazionale ad adoperarsi affinché gli aiuti umanitari possano giungere alla popolazione civile di Gaza, chiedendo al contempo l’apertura di un corridoio sicuro e stabile. L’impegno comprende anche la richiesta al Governo di garantire la sicurezza dei connazionali coinvolti e di sostenere, nel rispetto del diritto internazionale, tutte le iniziative che mirano a interrompere l’assedio.

I consiglieri di minoranza hanno scelto di non partecipare al voto.