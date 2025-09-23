Tragedia nella tarda serata di ieri a Quartu Sant’Elena, dove un uomo di 80 anni ha perso la vita dopo essere stato investito da un’auto mentre attraversava la strada. L’incidente è avvenuto intorno alle 23.30 in via Salieri, all’altezza dell’incrocio con via Strauss.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Quartu, intervenuti sul posto insieme ai colleghi della Stazione di Monserrato, l’anziano – di origine iraniana e residente nel Cagliaritano – stava attraversando la carreggiata in prossimità delle strisce pedonali quando è stato colpito da una vettura guidata da una 28enne di Cagliari.

Le sue condizioni sono apparse subito gravissime. Sul posto è intervenuto il personale sanitario del 118, che ha tentato di stabilizzarlo e lo ha trasportato d’urgenza al Brotzu. Nonostante i soccorsi, l’uomo è morto poco dopo l’arrivo in ospedale.

La conducente, i cui documenti di guida e circolazione sono risultati regolari, è stata denunciata per omicidio stradale. L’Autorità giudiziaria è stata informata e i carabinieri stanno proseguendo gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente.