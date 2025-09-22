Carlo Sini, 65enne sassarese, non ce l’ha fatta. È morto nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Santissima Annunziata di Sassari, dove era ricoverato da mercoledì 17 settembre a seguito di un grave incidente stradale avvenuto alle porte della città.

L’uomo stava percorrendo la statale ex 131 a bordo della sua Honda Transalp quando, secondo i rilievi effettuati dalla polizia locale, avrebbe cambiato corsia in maniera improvvisa. In quell’istante è sopraggiunta una Volkswagen Polo, che ha centrato la moto provocando l’impatto. Le condizioni del motociclista sono apparse subito molto gravi: soccorso dal 118, era stato trasportato d’urgenza al Santissima Annunziata e affidato alle cure dei medici, che ne avevano disposto il trasferimento in Rianimazione.

Dopo giorni di lotta, questa mattina il cuore del 65enne ha smesso di battere. La Procura ha aperto un fascicolo e disposto l’autopsia, che dovrà chiarire con precisione le cause del decesso e ricostruire la dinamica esatta dell’incidente.