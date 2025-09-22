Il ministero degli Esteri israeliano è intervenuto su X riguardo alla Global Sumud Flottilla, dichiarando che “questa flottiglia, organizzata da Hamas, è destinata a servire Hamas”. In una nota diffusa sui canali ufficiali, Israele ha ribadito che “non permetterà alle navi di entrare in una zona di combattimento attiva” e che l’iniziativa rappresenta “la violazione di un blocco navale legittimo”.

Lo Stato ebraico ha invitato i partecipanti a non forzare il blocco, sottolineando che “se il reale desiderio dei partecipanti è fornire aiuti umanitari invece che servire Hamas, Israele invita le navi ad attraccare al porto di Ashkelon e a scaricare lì gli aiuti, da dove saranno trasferiti prontamente e in modo coordinato a Gaza”.

Da parte delle autorità israeliane è arrivato anche un appello a rispettare le regole e ad accogliere la proposta di mediazione: “Israele esorta i partecipanti a non violare la legge e ad accettare la proposta di Israele per un trasferimento pacifico di qualsiasi aiuto”.

Sassari

Il Consiglio comunale di Sassari sostiene la Global Sumud Flottilla

Redazione Sardegna Live
