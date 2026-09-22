«Tra una donna con la gonna lunga e una donna con la gonna corta, io una donna la preferisco sempre senza gonna». Lo ha detto Roberto Vannacci, leader di Futuro Nazionale, intervenendo a Start su Sky TG24 sulla polemica esplosa nei giorni scorsi attorno alle dichiarazioni di Antonio Tajani.

Le parole di Vannacci arrivano a pochi giorni dall'intervento del ministro degli Esteri e vicepremier alla kermesse politica Itaca, a Formello, dove Tajani aveva utilizzato il rapporto tra uomini e donne come metafora per parlare delle scelte elettorali.

Nel corso del suo intervento, Tajani aveva spiegato quale consiglio avrebbe dato al figlio nel caso gli avesse chiesto quale donna sposare, indicando come preferibile una ragazza meno appariscente, più seria e affidabile. Nel ragionamento del vicepremier, la lunghezza della gonna diventava uno degli elementi utilizzati per distinguere i due profili.

La frase aveva rapidamente acceso il dibattito politico. Le opposizioni avevano contestato a Tajani il riferimento all'abbigliamento e alla presunta affidabilità delle donne, accusandolo di riproporre stereotipi sulla figura femminile. Tra le reazioni c'erano state quelle di Elly Schlein, Matteo Renzi e di diversi esponenti del Partito democratico e di Italia Viva.

La polemica aveva inoltre superato i confini del Parlamento e della politica. Sui social, tra le altre iniziative, alcune esponenti pubbliche avevano risposto alle parole del vicepremier pubblicando fotografie in minigonna. Tra queste Chiara Appendino e Alba Parietti, mentre Telefono Rosa Torino aveva criticato l'idea secondo cui l'aspetto di una donna possa essere associato alla sua affidabilità.

Tajani era poi tornato sull'episodio durante la sua permanenza a New York per l'Assemblea generale delle Nazioni Unite. Il ministro aveva detto: «Mi scuso se delle persone si sono sentite offese da quello che ho detto, ma io non ho mai pensato di offendere le donne, non l'ho mai fatto in vita mia né nella vita privata né nella vita pubblica». A sostegno della propria posizione aveva ricordato anche la scelta di nominare due donne ambasciatrici in Iran e Afghanistan, presentandola come un segnale a difesa dei diritti delle donne.

Anche Giorgia Meloni era intervenuta sulla vicenda, definendo quella di Tajani "una frase uscita male" e invitando a non ingigantire l'episodio.

Ora il botta e risposta si arricchisce dell'intervento di Vannacci, che, ospite alla trasmissione condotta da Giocanna Pancheri, ha scelto di replicare alla discussione sulla lunghezza delle gonne con una battuta dal significato opposto rispetto all'impostazione utilizzata dal vicepremier: «Tra una donna con la gonna lunga e una donna con la gonna corta, io una donna la preferisco sempre senza gonna».