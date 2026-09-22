Visite gratuite per lo screening della cardiomiopatia ipertrofica per la popolazione femminile, al Policlinico Duilio Casula, in occasione della Giornata mondiale del Cuore. Gli specialisti della Cardiologia e Utic dell’Aou di Cagliari, diretta dalla professoressa Roberta Montisci, martedì 29 e mercoledì 30 settembre dalle 15.30 alle 18 effettueranno ecocardiogramma color doppler negli ambulatori di ecostress e di ecocardiografia, al terzo piano del blocco N. La prenotazione è obbligatoria e potrà essere effettuata esclusivamente mercoledì 23 e giovedì 24 settembre telefonando al numero 070 51096596 dalle 14 alle 16, fino a esaurimento dei posti disponibili.

L’iniziativa rientra nell’(H) Open Week (https://bollinirosa.it/iniziativa/h-open-week-malattie-cardiovascolari-focus-cardiomiopatie/) promossa da Fondazione Onda, che dal 28 settembre al 4 ottobre coinvolgerà gli ospedali del network Bollino Rosa con visite ed eventi dedicati alla prevenzione delle cardiomiopatie, malattie primitive del muscolo cardiaco, spesso di origine genetica e a trasmissione familiare.

La Fondazione Onda, dal 2007, attribuisce agli ospedali che si distinguono per i servizi dedicati alla prevenzione, diagnosi e cura delle principali patologie femminili il riconoscimento dei Bollini Rosa. Il Policlinico Duilio Casula, sempre al fianco delle donne, anche per il biennio 2026-2027, ha ottenuto due Bollini Rosa su tre.

La cardiomiopatia ipertrofica è la cardiomiopatia genetica più frequente nella popolazione generale. Tra i sintomi più comuni ci sono oppressione toracica, palpitazioni, respiro affannato, spossatezza, vertigini e, in alcuni casi, perdita di coscienza, ma può rimanere a lungo asintomatica oppure manifestarsi inizialmente durante uno sforzo fisico.

La diagnosi precoce gioca un ruolo particolarmente importante per le cardiomiopatie. Queste due giornate accendono i riflettori sull’importanza della prevenzione primaria e facilitano l’accesso alle visite per individuare eventuali alterazioni anche prima che la malattia diventi sintomatica.