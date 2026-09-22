È costato la vita al conducente di un furgone l'incidente avvenuto nella mattinata di oggi sulla circonvallazione ovest di Olbia, all'altezza del rettilineo dell'Eurospin. La vittima è Roberto Serra, aveva 61 anni ed era di Olbia.

Per cause ancora da chiarire, il furgone centinato e un autoarticolato si sono scontrati violentemente. L'impatto ha provocato gravi danni soprattutto alla cabina del mezzo più piccolo, rimasta incastrata contro la fiancata del camion.

Per liberare il conducente dall'abitacolo è stato necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco di Olbia, che hanno lavorato utilizzando cesoie e divaricatori idraulici per aprire un varco tra le lamiere deformate e consentire l'estrazione dell'uomo.

Sul posto è arrivato anche il personale sanitario del 118, con il supporto dell'elisoccorso. Nonostante i soccorsi e i tentativi di rianimazione, per il conducente del furgone non è stato possibile fare nulla.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche i Carabinieri e la Polizia Locale, impegnati nei rilievi necessari a ricostruire la dinamica dello scontro e nella gestione della circolazione.

Le operazioni di soccorso e la successiva rimozione dei due mezzi hanno comportato forti rallentamenti e temporanee chiusure della strada.