Un vero e proprio tesoro nascosto tra le mura di casa. È di circa 3,2 milioni di euro in contanti, oltre a diversi orologi di lusso, il valore del materiale sequestrato dai carabinieri durante una vasta operazione condotta nel Napoletano.

Il denaro era stato occultato in intercapedini murate e sotto il piano della doccia. A individuarlo sono stati i militari del Nucleo Investigativo di Castello di Cisterna e delle Sezioni Operative delle Compagnie di Caivano e Casoria, nell'ambito di un'inchiesta coordinata dalla Procura di Napoli che ha portato a 34 arresti. Per 23 degli indagati è stata disposta la custodia cautelare in carcere.

Le immagini diffuse dall'Arma mostrano i carabinieri impegnati a rompere il pavimento di un'abitazione. Una volta aperta l'intercapedine, vengono recuperati numerosi mazzetti di banconote, soprattutto tagli da 50 euro, poi raccolti all'interno di alcuni secchi.

L'operazione nasce da un'indagine su presunte attività riconducibili, secondo l'accusa, a un'associazione di tipo mafioso e a un'organizzazione finalizzata allo spaccio di stupefacenti. Tra i reati contestati figurano anche detenzione di droga ai fini di spaccio, detenzione e porto di armi, estorsione e altri delitti aggravati dal metodo mafioso.