Incidente nella notte lungo la Strada Statale 554, all'altezza di Quartucciu. Erano da poco passate le 4:30 quando un'auto e un furgone, per cause ancora in fase di accertamento, sono rimasti coinvolti in uno scontro poco prima dell'incrocio semaforico.

A seguito dell'impatto, il furgone è finito contro il guard rail, coinvolgendo nell'urto anche alcune automobili parcheggiate in un'area adiacente alla statale.

Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Cagliari, impegnata nelle operazioni di messa in sicurezza dei mezzi coinvolti e della carreggiata.

Nel sinistro una persona è rimasta ferita ed è stata soccorsa dal personale sanitario, quindi trasferita in ospedale. Secondo le prime informazioni, le sue condizioni non sarebbero tali da far temere per la vita.

Per i soccorsi sono intervenute due ambulanze, mentre le Forze dell'Ordine hanno effettuato gli accertamenti e i rilievi necessari a ricostruire la dinamica dell'incidente.

Le operazioni hanno comportato anche alcune modifiche alla viabilità: per consentire i soccorsi e la messa in sicurezza della strada, parte della carreggiata è stata temporaneamente interdetta al traffico, con la circolazione regolata su una sola corsia di marcia.