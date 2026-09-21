Quarantacinque anni di attività, centinaia di donazioni e una comunità che continua a rispondere con generosità. Domenica 27 settembre l’Avis Comunale di Nulvi celebrerà il 45° anniversario dalla fondazione con una giornata dedicata ai donatori, alla memoria della sezione e al valore della solidarietà.

Fondata nel 1981, l’Avis di Nulvi arriva a questo traguardo con numeri in crescita. Nel 2025 sono state raccolte 175 sacche di sangue e la sezione conta 122 soci attivi.

Alla guida dell’associazione c’è Sergio Ruiu, originario di Ossi e da decenni punto di riferimento del volontariato locale. Donatore dal 1973, Ruiu ha raggiunto quota 140 donazioni prima di dover interrompere nel 2009. Il suo rapporto con l’Avis di Nulvi è iniziato nel 1985, 41 anni fa.

La storia della sezione affonda però le radici ancora prima. Tra i soci fondatori figura Antonio Sanna, padre di Claudio, ex presidente della sezione e affetto da talassemia. Fu proprio la necessità di trovare donatori per il figlio a spingere Antonio a impegnarsi in prima persona, fino alla nascita dell’Avis di Nulvi insieme ad altre persone animate dallo stesso spirito solidale.

La giornata del 27 settembre inizierà alle 8:30 con l’accoglienza dei soci, delle autorità e dei labari delle sezioni ospiti nella sala convegni del Centro Servizi Anglona, in località Giulzi.

Alle 9:45 partirà il corteo per le vie del paese diretto alla Chiesa di San Bonaventura, in Piazza Caserma, dove alle 10 sarà celebrata la Santa Messa con la benedizione in onore dei donatori e la partecipazione del Coro di Nulvi.

Alle 11:30 spazio alle premiazioni, con la consegna delle benemerenze ai donatori più meritevoli e un momento dedicato alla promozione e alla divulgazione del dono.

La giornata si concluderà alle 13 con il pranzo sociale presso l’agriturismo “Nuraghe Alvu” dei Fratelli Pes, lungo la provinciale 17, al chilometro 4, sulla Nulvi-Tergu.