Sarà ancora Grimaldi Euromed Spa a garantire i principali collegamenti marittimi in regime di continuità territoriale tra la Sardegna, la penisola e la Sicilia.

La Direzione generale per il mare, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne del Ministero dei Trasporti ha aggiudicato lo scorso 15 settembre alla compagnia entrambe le gare relative al servizio pubblico di trasporto di passeggeri, veicoli e merci.

Il primo collegamento riguarda la tratta Civitavecchia-Arbatax-Cagliari e viceversa, mentre il secondo interessa la rotta Napoli-Cagliari-Palermo e viceversa. Grimaldi, che già gestiva i servizi, continuerà a operare sulle due rotte per i prossimi cinque anni, garantendo tre corse settimanali.

Resta invece ancora da definire il futuro del collegamento tra Genova e Porto Torres, anch'esso inserito nel sistema della continuità territoriale marittima. La relativa procedura di gara non è ancora stata aggiudicata e prevede un valore complessivo dell'appalto di 54.887.902 euro.

La tratta è attualmente operata da Tirrenia. Per il collegamento con il Nord-Ovest della Sardegna bisognerà quindi attendere l'esito della procedura prima di conoscere il gestore che garantirà il servizio per il prossimo periodo contrattuale.